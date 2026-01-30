Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.
Un pomeriggio per riscoprire i segreti della natura sarda a Golfo Aranci
Venerdì 30 gennaio, dalle 16:30 alle 18:30, ti aspettiamo a Villa Sospiri (Via Cala Moresca, Golfo Aranci) per l’Infusion Experience, un’esperienza sensoriale tra le erbe selvatiche della Sardegna, che crescono anche nel nostro SEATY.
Il Swap & Vintage Party a Olbia
Perché comprare il solito fast fashion quando puoi scambiare tesori unici? Sabato 31 Gennaio torna l’appuntamento più amato del mese: il nostro Swap & Vintage Party!
Il potere dei numeri: la lettura a Olbia
Una lettura numerologia può darti molte informazioni utili sulla tua vita. Stai manifestando i tuoi talenti? Sai quali sono? Stai facendo fatica nel tuo percorso e non sai perché? Ti capitano sempre le stesse situazioni? Scopri i tuoi numeri
“II Memorial Franco Sardo”, torneo di tennis a Olbia
Dal 31 gennaio all’8 febbraio 2026, i campi in terra rossa del Tennis Club Terranova di Olbia tornano a essere protagonisti con il “II Memorial Franco Sardo”, torneo di tennis di 4ª Categoria dedicato al singolare maschile e femminile.
