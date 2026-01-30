Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Un pomeriggio per riscoprire i segreti della natura sarda a Golfo Aranci

Venerdì 30 gennaio, dalle 16:30 alle 18:30, ti aspettiamo a Villa Sospiri (Via Cala Moresca, Golfo Aranci) per l’Infusion Experience, un’esperienza sensoriale tra le erbe selvatiche della Sardegna, che crescono anche nel nostro SEATY.

Il Swap & Vintage Party a Olbia

Perché comprare il solito fast fashion quando puoi scambiare tesori unici? Sabato 31 Gennaio torna l’appuntamento più amato del mese: il nostro Swap & Vintage Party!

Il potere dei numeri: la lettura a Olbia

Una lettura numerologia può darti molte informazioni utili sulla tua vita. Stai manifestando i tuoi talenti? Sai quali sono? Stai facendo fatica nel tuo percorso e non sai perché? Ti capitano sempre le stesse situazioni? Scopri i tuoi numeri

“II Memorial Franco Sardo”, torneo di tennis a Olbia

Dal 31 gennaio all’8 febbraio 2026, i campi in terra rossa del Tennis Club Terranova di Olbia tornano a essere protagonisti con il “II Memorial Franco Sardo”, torneo di tennis di 4ª Categoria dedicato al singolare maschile e femminile.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui