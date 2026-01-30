Novamarine cresce ancora: +23% di ricavi da vendite di gommoni

Il Cda di Novamarine esamina i ricavi dalle vendite

Alla Novamarine di Olbia sono soddisfatti per il netto aumento dei ricavi da vendite di supergommoni: rispetto al 2025 è il 23% in più.

“Il Consiglio di Amministrazione di Novamarine S.p.A. (“Novamarine” o la “Società”), società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, riunitosi in data odierna, ha esaminato i seguenti dati, non sottoposti a revisione legale:

Ricavi da vendite di imbarcazioni1: € 32,1 milioni (€ 26,1 milioni nel 2024) +23%

Portafoglio ordini per il 2026 (order book): €19,1 milioni”.

“Siamo molto soddisfatti dell’andamento del business – commenta Francesco Pirro, presidente e Ad di Novamarine -. L’incremento dei ricavi da vendita di imbarcazioni del 23% a fine esercizio 2025 rispetto all’esercizio precedente dà prova della validità delle scelte effettuate e della solidità della Società. Aggiungo che, nonostante lo sfidante contesto di mercato, la nostra strategia e i risultati ottenuti nel corso del 2025, hanno convinto gli investitori, premiando il titolo in Borsa. Adesso, l’obiettivo è continuare su questa lunghezza d’onda, proponendo modelli sempre più performanti e lavorando per consolidare il nostro posizionamento in acque internazionali”.

“A questo proposito abbiamo di recente firmato una partnership di collaborazione commerciale con PrivatSea, che ci aiuterà a far conoscere il brand Novamarine in Grecia, mercato particolarmente interessante per il segmento pleasure. Il portafoglio ordini conferma la fiducia dei nostri clienti e la qualità delle imbarcazioni, che vogliamo resti il nostro punto di forza”.

Ricavi e ordini

“I Ricavi da vendite di imbarcazioni risultano pari a circa € 32,1 milioni, in crescita del 23% rispetto a € 26,1 milioni dell’esercizio 2024, grazie alla vendita di un maggior numero di imbarcazioni. Nel 2025, infatti, sono state vendute 38 imbarcazioni, di cui due usate, rispetto alle 30 imbarcazioni vendute nel corso del 2024. Il portafoglio ordini (order book) al 31 dicembre 2025 relativamente a imbarcazioni da consegnare nel 2026 è pari a € 19,1 milioni. Il dato si colloca su livelli coerenti con la dinamica storica del portafoglio ordini (cfr. comunicato stampa del 23 gennaio 2025) rettificata di € 6,8 milioni riconducibili alla commessa con il Ministero dell’Interno acquisita nel 2022 e evasa nel 2025″.

“Inoltre, si precisa che il portafoglio ordini ad oggi non comprende nessuna imbarcazione della linea Tornado, poiché il Gruppo ha programmato l’avvio dell’esposizione della nuova linea prima della stagione estiva al fine di massimizzarne la visibilità commerciale, in vista della successiva fase di vendita nel corso del 2026″.

