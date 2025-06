Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Dal 5 all’8 giugno, si torna ad Olbia con il Rally Italia Sardegna e ci sarà la novità della prova Power stage di PORTO SAN PAOLO di 13,85 Km con partenza da Achitora e arrivo a Porto San Paolo l’8 di Giugno! Vedi il programma

In occasione del Rally Italia Sardegna, in programma dal 5 all’8 giugno 2025, Olbia ospiterà un emozionate evento musicale organizzato nell’area del Molo 1 Bis dell’Isola Bianca, sede del paddock. Il dettaglio

Gia da qualche anno la musica popolare va in scena nel giardino dell’Archivio Mario Cervo.

Quest’anno ospitiamo la Campania con Napoli e con un concerto dedicato alle canzoni dimenticate o poco ricordate. Scopri quando

Le biologhe marine di @worldrise_official saranno presenti ogni giorno a Cala Moresca dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 18:00 per accompagnarti in un mare di attività gratuite alla scoperta del Pianeta Blu! Scopri le date

Plastic free l’organizzazione di volontariato impegnata in progetti concreti e in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica organizza una raccolta di rifiuti ad Aglientu. Scopri come partecipare

Scopri la bellezza dell’Isola di Molara con le seu calette segrete. Ecco quando

