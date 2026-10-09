Gallura, la Diocesi riorganizza le parrocchie: tutti gli avvicendamenti

Nuovi assetti nelle parrocchie della Gallura.

La Segreteria Vescovile ha reso noti i nuovi incarichi pastorali per diverse comunità della Gallura. Nello specifico, don Erwin Alberto Guerrero Apolinar lascerà l’incarico di collaboratore a Palau per assumere la guida della Parrocchia di San Michele a Olbia, mentre a Santa Maria del Mare, nella frazione di Pittulongu, è stato designato don Theron Oscar Casula.

La comunità di San Giuseppe a Golfo Aranci vedrà l’arrivo di don Carlos Henrique Alves De Resende, laddove la Parrocchia di Nostra Signora delle Grazie a Palau verrà affidata a don Dario D’Angelo. Per quanto riguarda le altre nomine, don Valdomiro Dos Santos si trasferirà a San Pasquale per risiedervi e affiancare don Romolo Fenu nella cura pastorale delle comunità di Santa Teresa e San Pasquale, mentre don Cristian Garau inizierà a prestare il proprio servizio come collaboratore presso la Parrocchia di San Simplicio a Olbia.

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