Olbia, al via i nuovi marciapiedi per il nuovo asilo di zona Bandinu

Nuovi marciapiedi a Olbia.

In zona Bandinu, a Olbia, arrivano finalmente nuovi marciapiedi. Si comincia nella zona del nuovo asilo nido, tra via Imperia, via Cremona, via Cuneo e via Catanzaro. In vista dei lavori il Comune ha infatti emanato un’ordinanza dirigenziale, per garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale durante l’esecuzione dei cantieri.

I provvedimenti.

I provvedimenti saranno operativi dal 12 ottobre fino al 10 novembre 2026 e prevedono diversi cambiamenti per i residenti e gli automobilisti di passaggio. In via Imperia, nel tratto compreso tra via Cremona e via Cuneo, la carreggiata subirà un restringimento, pur garantendo la larghezza minima necessaria per la corsia di marcia. Su questo stesso tratto è stato istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato opposto all’area di cantiere. Per tutelare i pedoni, la circolazione sarà indirizzata verso percorsi dedicati e protetti sul lato opposto alla zona dei lavori.

Varie limitazioni interesseranno anche via Cremona, via Cuneo e via Catanzaro. In queste strade il traffico passerà dal doppio senso al senso unico di marcia. Su entrambe le sponde delle vie coinvolte scatterà il divieto assoluto di sosta e di fermata con rimozione coattiva. L’accesso alle abitazioni e alle attività commerciali situate lungo la viabilità interessata rimarrà comunque garantito attraverso appositi corridoi in sicurezza.

Per limitare i disagi e ridurre al minimo i pericoli, la velocità massima consentita nell’area del cantiere è stata fissata a 10 chilometri orari. Inoltre, le lavorazioni più impattanti verranno concentrate esclusivamente nella fascia oraria diurna, tra le ore 8 e le ore 17:30, fermo restando l’obbligo di mettere in sicurezza l’intera area durante le ore notturne. Gli interventi saranno segnalati da un’apposita cartellonistica stradale e, laddove necessario nei momenti di maggiore flusso veicolare, il traffico verrà regolato manualmente da movieri dotati delle consuete palette di segnalazione.