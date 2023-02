In Gallura presenza record di escort e tra le migliori c’è una trans sarda

I dati sul numero di escort in Gallura.

In Gallura c’è una maggior presenza di escort rispetto al numero di abitanti maschi. Lo rivela il sito Escort-Advisor, che ha realizzato uno studio dettagliato sul mondo delle sexworker in Italia. I dati rivelano non solo che la ex provincia Olbia-Tempio è ottima per fare affari nel mondo del sesso, ma c’è tanta concorrenza per le ragazze.

Tuttavia, il territorio è tra gli ultimi in Italia per presenza di ragazze, con 264 lavoratrici. Il portale italiano del sesso a pagamento ha anche stilato prima un identikit sulle sex worker, poi una classifica sulle migliori del momento. La nazionalità più diffusa è quella brasiliana, con il 17,45% del totale, seguita dalle italiane al 17,40%.

Le recensioni degli utenti hanno svelato anche chi sono le ragazze più popolari del momento. Sono Aysha (231 recensioni) e la trans Morena (95) sono rispettivamente le migliori d’Italia per l’anno 2022. C’è anche una “sarda” nella top ten delle migliori escort transgender in Italia. Si chiama “Liz Taylor” e abita a Cagliari. La ragazza ha ricevuto 67 recensioni.

