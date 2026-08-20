Il meteo a Olbia e in Gallura.
Cosa dicono le previsioni del meteo del 21 agosto a Olbia e in Gallura? La giornata di venerdì 21 agosto nel territorio gallurese si preannuncia caratterizzata da tempo parzialmente soleggiato durante le ore diurne e da cieli sereni nel corso della notte.
Le temperature manterranno un profilo estivo, con una massima che raggiungerà i 33°C e una minima che scenderà fino a 24°C. Il tasso di umidità si attesterà intorno al 46%, mentre l’indice UV raggiungerà un valore massimo pari a 7. Per quanto riguarda le precipitazioni, la probabilità di pioggia per il giorno sarà del 20%, riducendosi al 15% durante le ore notturne. I venti soffieranno da sud-ovest con una velocità media di 11 mph.