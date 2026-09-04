Il primo weekend di settembre porta in Gallura un calendario ricco di appuntamenti, con musica, cultura, tradizioni, spettacoli e grandi eventi pronti ad animare piazze e luoghi caratteristici del territorio. Da Olbia a Golfo Aranci, passando per Sant’Antonio di Gallura e Berchidda, saranno tre giornate all’insegna dell’intrattenimento e della voglia di vivere ancora l’estate.

Un fine settimana particolarmente variegato, capace di proporre occasioni per tutti i gusti: dai concerti agli eventi dedicati alla cultura, dalle manifestazioni che valorizzano le tradizioni locali fino a uno degli spettacoli più attesi, quello dei 500 droni che illumineranno il cielo di Golfo Aranci.

Venerdì 4 settembre: musica e cultura protagoniste

Il weekend si apre a Sant’Antonio di Gallura con “Up-down evolution – Il ritmo che unisce”, in programma alle 21.15 in piazza, con ingresso gratuito. La serata rappresenta il momento conclusivo del progetto comunale di musicoterapia curato dal maestro Alessandro Tamponi e vedrà protagonista Marco Guiso. Un appuntamento che utilizza la musica come strumento di inclusione, partecipazione e condivisione. (Gallura Oggi)

Sempre venerdì, a Olbia, il giardino dell’Archivio Mario Cervo ospiterà alle 20 “Intrecci”, un progetto dedicato alla grande canzone d’autore italiana degli anni Sessanta e Settanta. Le composizioni di Gino Paoli, Ornella Vanoni, Ivano Fossati, Mina e Lucio Battisti saranno rilette attraverso sonorità jazz, soul, funk e psichedeliche, dando vita a un viaggio musicale tra memoria e nuovi linguaggi. (Gallura Oggi)

A Berchidda, invece, prenderà il via un intero fine settimana dedicato a musica, cibo e divertimento. Dal 4 al 6 settembre il paese sarà animato da una manifestazione pensata per accompagnare il pubblico attraverso tre giornate di festa, con appuntamenti musicali e momenti di convivialità. (Gallura Oggi)

Sabato 5 settembre: Sant’Antonio si veste di tradizione

Sabato e domenica sarà invece Sant’Antonio di Gallura uno dei centri più vivaci del weekend grazie a “Bruttea in Carrera 2026”, manifestazione che mette insieme arte, tradizioni, musica, enogastronomia e mercato in strada.

Sabato il programma prenderà il via con la terza Estemporanea di pittura, in programma dalle 8.30 alle 16.30, seguita alle 18.30 dalle premiazioni. Dalle 18 saranno inoltre aperti gli stand, mentre alle 19 spazio alla tradizione con la sfilata e l’esibizione del gruppo folk Santu Pedru di Torpè. La serata proseguirà alle 21.30 con il concerto di Silvia Sanna. (Gallura Oggi)

A Golfo Aranci, invece, il cielo sarà protagonista con il tanto atteso Droni Light Show, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre dalle 22.30. Saranno ben 500 i droni impegnati a disegnare nel cielo coreografie luminose, trasformando la notte in uno spettacolo suggestivo per grandi e piccoli. (Gallura Oggi)

Domenica 6 settembre tra libri, musica e spettacolo

La domenica a Sant’Antonio di Gallura continuerà nel segno della cultura e dell’intrattenimento. Alle 18.30 è prevista la presentazione di “Sette racconti in punta di cuore” di Francesca Speranza, vincitrice del Premio “Fratelli Grimm” 2025, con l’autrice che dialogherà con Cristina Oggiano. A seguire, alle 19.30, spazio alla musica itinerante della Funky Jazz Orkestra di Berchidda, mentre alle 21.30 la manifestazione si concluderà con il duo musicale Isprones. (Gallura Oggi)

Il weekend gallurese si chiuderà così con una proposta capace di unire identità, cultura, musica e spettacolo. Un primo fine settimana di settembre che conferma la vitalità dei piccoli centri e delle località turistiche della Gallura, dove l’estate continua a vivere attraverso appuntamenti pensati per residenti e visitatori.

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