A Berchidda riparte il ritiro della plastica, ecco quando

Finisce l’emergenza della plastica a Berchidda.

Il ritiro della plastica a Berchidda riparte martedì l’8 settembre, secondo il calendario ordinario della raccolta differenziata. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale del paese. L’amministrazione Comunale di Berchidda ringrazia i cittadini per la collaborazione e per l’attenzione nel mantenere corrette pratiche di conferimento.

”Essa va considerata strutturale e necessita di una risoluzione di carattere industriale a livello regionale e nazionale. Per tale ragione la situazione richiede l’impegno e la sensibilità di tutti per evitare che eventuali futuri disservizi, non dipendenti da cause o responsabilità del Comune, possano tramutarsi in atti di inciviltà e abbandono indiscriminato di rifiuti”, conclude il sindaco Andrea Nieddu.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui