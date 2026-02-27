Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Olbia: “L’altra Sardegna: archeologia e storia millenaria”

Venerdì 27 febbraio alle ore 18:00 all’Olbia Community Hub vi aspettiamo per un nuovo appuntamento del ciclo “L’altra Sardegna: archeologia e storia millenaria” realizzato in collaborazione con Sardegna Turistica – Archeologia e Turismo Culturale.

Screening pneumologico ad Aglientu: prevenzione e salute

Una giornata dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute respiratoria. È in programma per sabato 28 febbraio 2026 lo screening sanitario pneumologico promosso dal Comune di Aglientu in collaborazione con Sardegna For You. L’iniziativa si svolgerà presso l’Auditorium comunale di via Mare ad Aglientu e offrirà ai cittadini la possibilità di sottoporsi a controlli specialistici mirati alla prevenzione e alla diagnosi delle patologie dell’apparato respiratorio.

Olbia pronta a correre con il 1° Cross Riviera di Gallura

Sarà il suggestivo scenario del Parco Fausto Noce di Olbia a ospitare, sabato 28 febbraio 2026, la prima edizione del Cross Riviera di Gallura. L’appuntamento, in programma a partire dalle ore 9:30, si inserisce nel calendario provinciale della corsa campestre e promette di richiamare giovani atleti e appassionati da tutto il territorio.

Il grande ciclismo arriva a Olbia

Domenica 1 marzo 2026 Olbia sarà il traguardo finale dell’ultima, emozionante tappa del Giro di Sardegna la Nuoro – Olbia (183,6 km): una giornata di sport, passione e spettacolo che porterà nel cuore della città i protagonisti del ciclismo internazionale.

La passeggiata a Porto Istana

Bellissima camminata costiera intorno a Porto Istana, fra splendide calette, un mare smeraldino, davanti all’imponente isola di Tavolara. Proseguiamo fino a Murta Maria e deviamo per Porto Istana, dove lasciamo le auto. Attraversiamo la splendida spiaggia di candida sabbia, ammirando i magnifici colori del mare, con davanti la spettacolare isola di Tavolara.

