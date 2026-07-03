Guida a tutta velocità con droga in auto e a casa: arrestato a Olbia

Un arresto per droga a Olbia.

Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri di Olbia per detenzione di droga ai fini dello spaccio. L’intervento dei carabinieri di Olbia è scaturito nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile ha notato un’autovettura procedere a velocità particolarmente sostenuta e con una condotta di guida estremamente pericolosa lungo una delle principali arterie della viabilità cittadina, in un’area caratterizzata, soprattutto in questo periodo dell’anno, da un intenso flusso di residenti e turisti.

I controlli e l’arresto.

I militari hanno quindi proceduto al controllo del conducente, avviando gli accertamenti che hanno

successivamente consentito di eseguire perquisizioni personale, veicolare e domiciliare. L’attività ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro ingenti quantitativi di cocaina, hashish, marijuana e pericolose droghe sintetiche, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura delle dosi, denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio e una pistola a salve priva del tappo rosso. Tutto il materiale è stato sequestrato dai carabinieri di Olbia e il 35enne è finito nei guai per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Arresti domiciliari per il 35enne.

L’attività è stata svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, che ha

sottoposto l’uomo agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. L’episodio conferma come il quotidiano controllo del territorio rappresenti uno degli strumenti più efficaci di prevenzione e contrasto alla criminalità. Un ordinario servizio di pattuglia, nato per garantire la sicurezza della circolazione stradale, ha consentito di interrompere una presunta attività di spaccio e di sottrarre dal mercato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, comprese droghe sintetiche particolarmente pericolose

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