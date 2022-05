La fontana di Piazza Matteotti come una piscina.

Caldo record in Sardegna, nelle maggiori città le temperature sono ovunque superiori ai 30 gradi. A Olbia il caldo sembra quasi dare alla testa, con temperature vicino ai 32 gradi la cappa di afa risulta davvero insopportabile per alcuni e così dei turisti hanno deciso di tuffarsi nella fontana di piazza Matteotti per trovare un po’ di refigerio.

Anche a Tempio l’aria è quella estiva, temperature vicine ai 27 gradi, ma l’ARPAS prevede tempereture massime fino a 35 gradi per un vero e proprio fine settimana estivo. Più mite il clima lungo le coste nord dell’isola con Santa Teresa, Palau e La Maddalena che non superano i 27 gradi.

Anche le altre zone della Sardegna patiscono il caldo, su una vasta area del nuorese le temperature saliranno anche oltre i 36 gradi, tutto sommato ancora accettabile in confronto alla temperatura record di 48 gradi che Ottana aveva registrato solo nel 2020.