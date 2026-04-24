Gli eventi per la Festa della Liberazione a Olbia e in Gallura

Gli eventi del 25 aprile.

In occasione della Festa della Liberazione, Olbia e tutta la Gallura si preparano a vivere un ricco calendario di iniziative dedicate alla memoria, alla libertà e ai valori della democrazia.

La festa della Liberazione a Luras

Il 25 aprile torna a parlare al cuore della comunità di Luras con la forza silenziosa della memoria. In occasione della Festa della Liberazione, l’Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra rinnova un appuntamento che unisce raccoglimento e gratitudine.

L’anniversario della Liberazione a Olbia

È prevista per il 25 aprile a Olbia la cerimonia commemorativa dedicata all’anniversario della Liberazione, promossa dall’amministrazione comunale con il coinvolgimento delle associazioni combattentistiche e d’arma. L’invito alla partecipazione è stato rivolto alla cittadinanza dal sindaco Settimo Nizzi, dalla Giunta e dal Consiglio comunale, che hanno annunciato lo svolgimento dell’iniziativa come momento istituzionale di ricordo e condivisione.

La Giornata della Liberazione ai Musei Garibaldini di Caprera

Una storia della Resistenza: il 25 aprile a Caprera, per la prima volta, la bandiera partigiana della Brigata “Spartaco II”. Un eccezionale cimelio del 1944, portato a Caprera dai combattenti della Resistenza nel 1982 su impulso del Presidente Sandro Pertini, sarà il cuore delle celebrazioni per la Festa della Liberazione.

Così, nel segno della Festa della Liberazione, Olbia e la Gallura rinnovano l’impegno a custodire la memoria e a trasmettere alle nuove generazioni i valori di libertà, pace e democrazia.

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