Guasto all’acquedotto che rifornisce la Gallura.

Le squadre di Abbanoa hanno individuato una dispersione lungo il “ramo nord” dell’acquedotto Lerno. L’intervento di riparazione è stato programmato in via d’urgenza e i lavori sono in corso: sarà necessario sospendere l’alimentazione al partitore di Pischinaccia che alimenta i serbatoi comunali di Tempio, Calangianus, Aggius, Luras e Bortigiadas.

L’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte accumulate negli stessi serbatoi, anche grazie all’integrazione in arrivo dalle sorgenti locali, ma in base alla disponibilità di risorsa idrica e all’andamento dei consumi nella giornata potrebbero verificarsi disservizi: a Tempio e nella frazione di Nuchis sono previsti cali di pressione e portata a partire dalle 14 fino al riavvio degli impianti a seguito della conclusione dell’intervento di riparazione prevista per il pomeriggio. Stessa previsione per gli altri comuni interessati.

Sarà cura di Abbanoa contenere le ore di interruzione qualora l’andamento dei consumi lo rendesse possibile e anticipare il riavvio dell’acquedotto se i lavori dovessero concludersi in tempi minori rispetto a quanto preventivato. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui