Incidente mortale in barca a La Maddalena.

Il giorno dopo il terribile incidente avvenuto in barca nelle acque di La Maddalena, la città è attonita. In tanti si chiedono come possa essere avvenuta la tragedia che ha portato alla morte di 2 persone e al ferimento di altrettante. Poche ore prima un altro incidente si era verificato nelle stesse acque dell’arcipelago.

La dinamica dell’incidente.

Sulla dinamica sono in corso gli approfondimenti da parte dei militari della Guardia Costiera. Da una prima valutazione pare che la barca, partita da Cannigione, abbia impattato violentemente contro uno scoglio dell’isola delle Bisce colando a picco. Tra le ipotesi vi è quella dell’alta velocità, ma occorrerà ancora un po’ di tempo per stabile con certezza cosa sia effettivamente accaduto.

Le vittime dello scontro.

Uno scontro che non ha dato scampo a Tommy Di Chello, 38 anni, titolare di un’impresa di giardinaggio a Golfo Aranci, e Giacomo Botte, di Napoli. Insieme a loro viaggiavano Carlo Nieddu, di Golfo Aranci, e un uomo campano, che sono rimasti feriti e si trovano tuttora ricoverati in ospedale in gravissime condizioni.

Le indagini della Procura.

La Procura della Repubblica di Tempio ha delegato la locale Guardia Costiera di effettuare ulteriori approfondimenti sulla tragedia costata la vita a 2 persone e il ferimento di altrettanti. Il procuratore Gregorio Capasso sta raccogliendo tutti gli elementi possibili per chiarire una vicenda che presenta ombre su diversi punti.

Poche ore prima un altro incidente.

Quello di ieri sera è il secondo incidente che si è verifica nelle acque dell’arcipelago maddalenino. Poco prima dell’alba un gommone con a bordo due cugini maddalenini di 24 e 16 anni era finito sugli scogli vicino a Punta Tegge. Nell’impatto il minore aveva battuto la testa e per le sue gravi condizioni si era reso necessario il trasferimento in elicottero all’ospedale di Sassari, mentre il 24enne è stato portato al Pronto soccorso di Olbia. La Guardia Costiera di La Maddalena era quindi intervenuta poco prima dell’alba vicino a Tegge ed è tornata in azione all’ora del tramonto per uno scontro ancora più violento.

