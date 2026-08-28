Incendi, allerta arancione in Gallura: rischio alto a Olbia

Allerta arancione per il rischio incendi in Gallura.

Sale il livello di attenzione sul fronte degli incendi in Gallura. La Direzione Generale della Protezione Civile della Sardegna ha diramato per domani, sabato 29 agosto, un bollettino che indica una pericolosità alta, codice arancione, in parte della Zona D, comprendente anche Olbia. Per l’area interessata è stata attivata la fase operativa regionale di “Attenzione rinforzata“, alla luce delle condizioni che potrebbero favorire la propagazione delle fiamme qualora si verificassero nuovi focolai.

La Protezione Civile ha spiegato i rischi.

Il codice arancione non indica necessariamente la presenza di incendi in corso, ma segnala uno scenario nel quale un eventuale rogo, una volta innescato, potrebbe assumere rapidamente dimensioni rilevanti. Secondo la Protezione Civile, infatti, l’incendio, se non affrontato tempestivamente, potrebbe diventare difficile da contrastare anche attraverso l’impiego delle forze ordinarie, seppure potenziate. In caso di evoluzione particolarmente critica, potrebbe quindi rendersi necessario anche il supporto della flotta aerea statale. Per questo motivo, nella giornata di sabato sarà mantenuto un livello di vigilanza rafforzato sul territorio interessato dall’allerta. L’avviso riguarda una parte della Gallura e comprende un territorio caratterizzato dalla presenza di aree rurali, macchia mediterranea e zone boschive, particolarmente esposte alla propagazione degli incendi durante la stagione estiva.

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