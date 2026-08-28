Nuovi posti dal medico di base a Santa Teresa Gallura.

A Santa Teresa Gallura aumentano le possibilità di scelta per i pazienti rimasti senza medico di Medicina Generale dopo il pensionamento della dottoressa Moena Rizzoli. A partire da settembre, il dottor Pierfranco Pirari amplierà infatti il proprio massimale, passando dagli attuali 1.000 a 1.500 assistiti. Per agevolare le operazioni di scelta del nuovo medico, lo sportello amministrativo della Casa di Comunità sarà aperto in via straordinaria mercoledì 2 settembre, dalle 9:30 alle 12. Saranno presenti due operatori dedicati al servizio.

“È una prima, importante risposta che stiamo dando ai pazienti di Santa Teresa Gallura per soddisfare le loro esigenze di assistenza, in concomitanza con il pensionamento della dottoressa Moena Rizzoli, verso la quale va il più sentito e sincero ringraziamento per l’eccellente e instancabile servizio prestato per tanti anni nel paese, rappresentando un costante e fondamentale punto di riferimento per i cittadini”, sottolinea il direttore del Distretto di Olbia, Guido Sari.

Per effettuare la scelta allo sportello sarà necessario presentarsi con una fotocopia del documento d’identità in corso di validità e della tessera sanitaria. Saranno inoltre ammesse deleghe, fino a un massimo di quattro per persona. Ogni delega dovrà comprendere il documento scritto e firmato, la fotocopia del documento d’identità e della tessera sanitaria del delegante, oltre alla fotocopia del documento d’identità del delegato. La procedura potrà essere completata anche online, attraverso il portale ZenteWeb, utilizzando Spid, Cie oppure Cns.

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