Raccolta differenziata, nuovi mastelli in arrivo a Olbia

A Olbia i nuovi mastelli per la raccolta differenziata.

Prosegue a Olbia la distribuzione porta a porta dei nuovi kit destinati alla raccolta differenziata. La società De Vizia Transfer S.p.a., incaricata del servizio, continuerà anche nella settimana compresa tra lunedì 31 agosto e sabato 5 settembre la consegna dei nuovi contenitori, procedendo contestualmente al ritiro dei vecchi mastelli. L’operazione sta interessando progressivamente diverse aree del territorio comunale e, nella prossima settimana, coinvolgerà numerose strade delle zone di Pittulongu, San Pantaleo e dell’area industriale. Il calendario è stato organizzato per consentire una distribuzione graduale dei nuovi kit alle utenze interessate.

La zona di Pittulogu.

Nella zona di Pittulongu gli operatori saranno impegnati in via del Pampero, via della Clavelina, via dell’Austro, via delle Columbelle, via Mar di Marmara, via del Rampino, via della Lampara, via delle Salpe, via Mar di Giava, via Monte Nieddu, via degli Etesi, via dei Ventagli, via del Dattero, via dell’Uragano, via Scirocco, via Bora, via della Battigia, via della Bonellia, via delle Nacchere, via Mar Baltico, via Muriscu, via del Ghibli, via della Mostella, via delle Maree, via Mar di Bering, via Sa Turrita, via del Granchio, via del Tritone, via Monte Alvu, via Abba Ruia, via delle Corvine, via delle Castagnole, via Mar Morto, via Ponente, via Mar Egeo, via Mar Nero e via del Rovo.

La consegna dei mastelli nella zona di San Pantaleo.

A San Pantaleo la consegna interesserà piazza Arborea, via di Li Licci, via di L’Oltu, via Livorno, via Monti di Li Scopi, via Sondrio, via Spargi, via Domenico Alberto Azuni, via Ercolano, via Lu Tancatu, via Mannu, via Po, via Tola vicolo A, via Torres, via Treviso, via Verona, via Bajle, piazza della Chiesa, via al Monte, via Alghero, via Caprera, via di Lu Rotu Mannu, via Maddalena, via Trapani, via del Volontariato, via Giacomo Puccini, via Iglesias, via Terranova, via La Petra Sarda, piazza Tola, via Ozieri, via Salerno, via Viareggio, via La Sasimedda, via Zara vicolo B, via Zara vicolo C, via Molise, via Zara vicolo A, via Oberdan, via Saraghino, via Amalfi, via Oristano, via Grado, via Terni, via Vercelli, via Zara e via Pompei.

Consegne anche nella zona industriale.

Il calendario della prossima settimana comprende anche una parte consistente della zona industriale. Le vie interessate sono via Algeria, via Angola, via Birmania, via Capo Verde, via Congo, via Corea, via del Brenta, via Egitto, via Filippine, via Gabon, via Gambia, via Georgia, via Giappone, via Giordania, via India, via Indonesia, via Israele, via Kuwait, via Madagascar, via Maldive, via Marocco, via Mauritius, via Mozambico, via Nepal, via Niger, via Petra Niedda, via Ruanda, via Senegal, via Seychelles, via Sierra Leone, via Singapore, via Slovenia, strada statale 125 Olbia Centro, via Stazzu Canu, via Tunisia e via Uganda.

La consegna prevede una procedura precisa per consentire agli operatori di associare ogni nuovo kit alla corretta utenza. Al momento del passaggio, infatti, il personale incaricato da De Vizia Transfer richiederà un documento d’identità dell’intestatario della Tari. Il documento sarà necessario per verificare l’intestatario e procedere alla corretta registrazione e associazione del kit. Nel caso in cui, al momento della consegna, non sia presente nessuno nell’abitazione, gli operatori non lasceranno i contenitori senza verifica. Verrà invece lasciato un apposito avviso con le indicazioni necessarie per poter ritirare il kit successivamente, secondo le modalità comunicate.

La distribuzione continuerà quindi secondo un programma progressivo, con l’obiettivo di completare la sostituzione dei vecchi mastelli e dotare le utenze dei nuovi kit per la raccolta differenziata. Per i residenti delle strade inserite nel calendario dal 31 agosto al 5 settembre sarà dunque importante prestare attenzione al passaggio degli operatori e avere a disposizione il documento d’identità dell’intestatario della Tari.

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