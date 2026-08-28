Un giovane è stato arrestato a Golfo Aranci per violenza domestica.

Un episodio di violenza contro le donne è avvenuto a Golfo Aranci, culminato nell’arresto di un 34enne del posto. A fermarlo i militari di Olbia che sono intervenuti il 26 agosto in un’abitazione dopo la chiamata di due donne visibilmente terrorizzate. L’uomo, figlio e fratello di queste ultime, aveva alzato le mani contro di loro in preda ai fumi dell’alcol. In particolare aveva sferrato schiaffi e testate alla madre e alla sorella.

L’arresto e il carcere.

Così i militari di Olbia e della Stazione di Golfo Aranci lo hanno fermato ed è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Le donne hanno dunque richiesto l’intervento dei militari che si sono prontamente recati presso la casa familiare, ove hanno bloccato e messo in sicurezza il responsabile, successivamente trasferito presso il carcere di Nuchis, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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