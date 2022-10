I lavori di Abbanoa in Gallura.

Mercoledì 5 ottobre i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di efficientamento dell’impianto di sollevamento idrico di Monte Ruiu che alimenta il ramo dell’acquedotto Lerno al servizio di Tempio Pausania, Erula, Calangianus, Bortigiadas, Aggius e Luras. Nel dettaglio, saranno installate nuove apparecchiature elettromeccaniche che consentiranno di migliorare il servizio.

Durante le operazioni sarà necessario mettere in stand by l’impianto con conseguente disalimentazione dei centri serviti dove si verificheranno cali di portata e pressione tra le 10 e le 19 in particolare nelle zone più alte degli abitati.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere le ore di interruzione qualora il recupero dei livelli nei serbatoi lo rendesse possibile. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.