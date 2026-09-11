Olbia e Gallura, tutti gli eventi del weekend

Settembre entra nel vivo e, nonostante l’estate sia ormai avviata verso la sua conclusione, Olbia e la Gallura continuano a proporre un calendario ricco di appuntamenti. Il weekend dall’11 al 13 settembre 2026 offre infatti diverse occasioni per uscire, incontrarsi e vivere il territorio, con iniziative che spaziano dalle feste di quartiere alla gastronomia, passando per il benessere, l’arte e la valorizzazione delle tradizioni locali.

È un fine settimana che racconta una Gallura ancora pienamente viva, capace di mantenere anche a settembre quella vocazione all’accoglienza e alla socialità che caratterizza i mesi estivi. Da Olbia a Golfo Aranci, passando per Tempio Pausania, gli appuntamenti permettono di scegliere tra serate all’insegna della musica e dell’intrattenimento, momenti dedicati al gusto e alla cultura oppure occasioni più rilassanti a contatto con la natura.

Particolarmente attesa è la 41ª edizione della Festa della Sacra Famiglia, che da venerdì a domenica animerà l’omonimo quartiere di Olbia. Una manifestazione profondamente legata alla comunità, capace di rinnovare ogni anno il proprio appuntamento con la città attraverso momenti di festa, musica, tradizione e convivialità.

A Golfo Aranci, invece, il weekend sarà dedicato ai sapori dell’Isola con Taste Sardinia, in programma sabato 12 e domenica 13 settembre dalle 17. Una vera e propria esperienza enogastronomica tra prodotti locali, degustazioni, vini, show cooking, musica e spettacoli, pensata per raccontare la Sardegna anche attraverso la sua cucina e le sue eccellenze.

Non mancheranno poi le proposte legate al benessere e alla natura. Venerdì 11 settembre Cala Moresca ospiterà una sessione gratuita di yoga al tramonto, un appuntamento ideale per chi vuole concedersi un momento di relax immerso in uno degli scenari più suggestivi del territorio.

E per chi preferisce l’arte, a Tempio Pausania prosegue fino al 16 settembre il doppio percorso espositivo del Museo Organica nel Parco del Limbara, con le mostre “Il tuo sogno nel mio sogno” di Coquelicot Mafille e “Bordi di mare” di Donatello Tore. Due esposizioni che mettono in dialogo arte contemporanea, fotografia e paesaggio, offrendo un’interessante alternativa culturale anche durante il fine settimana.

🎉 A Olbia la Festa della Sacra Famiglia

È senza dubbio uno degli appuntamenti centrali del weekend olbiese. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre, il quartiere Sacra Famiglia sarà protagonista della 41ª Festa della Sacra Famiglia, una manifestazione che da oltre quattro decenni rappresenta un momento importante per la comunità.

Tre giornate all’insegna della tradizione, della musica e dello stare insieme, con iniziative rivolte a residenti e visitatori e un programma pensato per accompagnare il pubblico durante tutto il fine settimana.

👉 Leggi il programma completo della Festa della Sacra Famiglia

🧘 Yoga al tramonto a Cala Moresca

Venerdì 11 settembre spazio invece al benessere e alla natura con una sessione gratuita di yoga al tramonto a Cala Moresca. Un modo originale per salutare la giornata e concedersi un momento di pausa in uno degli angoli più suggestivi del territorio di Golfo Aranci.

L’iniziativa unisce attività fisica, relax e paesaggio, trasformando il momento del tramonto in un’occasione per ritrovare equilibrio e benessere.

👉 Scopri l’appuntamento con lo yoga a Cala Moresca

🍷 Taste Sardinia a Golfo Aranci

Sabato 12 e domenica 13 settembre Golfo Aranci diventa invece una delle mete principali del weekend con Taste Sardinia, manifestazione dedicata alle eccellenze gastronomiche dell’Isola.

A partire dalle 17:00, il pubblico potrà immergersi in un percorso tra sapori e tradizioni sarde, con degustazioni, vini, specialità locali e show cooking. A completare la proposta saranno musica e spettacoli, per due serate pensate per celebrare la cultura del cibo e l’identità della Sardegna.

👉 Tutti i dettagli di Taste Sardinia

🎨 A Tempio proseguono le mostre nel Parco del Limbara

Per chi nel weekend cerca un appuntamento culturale, c’è ancora tempo per visitare a Tempio Pausania le mostre allestite al Museo Organica, nel cuore del Bosco di Curadureddu.

“Il tuo sogno nel mio sogno”, personale di Coquelicot Mafille, e “Bordi di mare”, mostra fotografica di Donatello Tore, saranno visitabili fino al 16 settembre. Un percorso che mette insieme arte contemporanea, fotografia e natura e che permette di scoprire il territorio del Limbara attraverso linguaggi artistici differenti.

👉 Scopri le mostre di Coquelicot Mafille e Donatello Tore

🌅 Un weekend tra tradizione, gusto e territorio

Il fine settimana dall’11 al 13 settembre conferma quindi una Gallura ancora ricca di proposte, anche dopo la fase più intensa dell’estate. Dalle celebrazioni della Festa della Sacra Famiglia alla gastronomia di Taste Sardinia, passando per il benessere a Cala Moresca e le mostre nel paesaggio del Limbara, le occasioni non mancano.

Un weekend che offre quindi diverse chiavi per vivere il territorio: la festa e la tradizione, il gusto, la cultura, il benessere e la bellezza dei paesaggi galluresi. E proprio questa varietà permette di costruire un fine settimana diverso dal solito, scegliendo tra appuntamenti in città e iniziative nei comuni della Gallura.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

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