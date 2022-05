L’allerta meteo della protezione civile.

La protezione civile regionale ha emesso un’allerta, a partire dalle 14 di oggi e fino alle 14:59 di domani, per rischio idraulico e idrogeologico in Gallura.

Le previsioni.

Per oggi, in tutta la provincia di Sassari, sono previste piogge sparse o temporale con cumulati deboli, che si attenueranno nella tarda serata. Stabili le temperature. Per domani, invece, sono previste piogge isolate o temporali, con cumulati deboli nelle ore centrali.