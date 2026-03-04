Mattia Ricciu pronto al Campionato Italiano Rally Terra 2026

La presenza di Mattia Ricciu al Rally Porto Cervo Racing.

Il team Porto Cervo Racing annuncia la ripartenza della propria stagione sulle strade sterrate italiane, confermando la presenza del pilota Mattia Ricciu nel Campionato Italiano Rally Terra 2026. Il giovane di Olbia affronterà le prove speciali alternandosi al volante di vetture di classe Rally4, nello specifico la Peugeot 208 e la Lancia Ypsilon, entrambe schierate dal team Vieffecorse. Accanto a lui in abitacolo ci sarà nuovamente Giovanni Mazzone, copilota con cui Ricciu ha condiviso l’esperienza agonistica della passata stagione.

Il pilota ha dichiarato di essere pronto a partecipare a tutti gli appuntamenti del tricolore sterrato, con il supporto tecnico del team Vieffecorse, e di lavorare intensamente per completare il budget necessario a scendere in pista anche nella Coppa Rally di Zona 10. Tra gli eventi già confermati figurano il Rally Sulcis Iglesiente e il Rally dei Nuraghi e del Vermentino. Questo fine settimana, a Foligno, Ricciu guiderà la Peugeot 208 Rally4, mentre nei successivi appuntamenti il team valuterà come ottimizzare l’impiego della Lancia Ypsilon nel corso della stagione. Il pilota ha sottolineato la sintonia con il copilota Mazzone e l’intenzione di affrontare avversari di alto livello, consapevole delle difficoltà che caratterizzeranno la stagione. Ha inoltre ringraziato la famiglia per il sostegno e Porto Cervo Racing per la fiducia mostrata, assicurando che l’obiettivo sarà ricambiare il supporto con risultati concreti.

La stagione del Campionato Italiano Rally Terra 2026 prenderà il via con il Rally Città di Foligno, proseguirà il 10 aprile con il Rally della Val d’Orcia e toccherà poi il Rally Adriatico il 23 maggio, il San Marino Rally il 19 giugno e il Rally dei Nuraghi e del Vermentino il 30 ottobre. Il gran finale è previsto con il Rally del Brunello, in programma il 27 e 28 novembre.

