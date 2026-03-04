Comunità anziani di Arzachena, la cooperativa chiarisce la gestione

La gestione della comunità anziani di Arzachena.

L’interruzione anticipata della gestione della comunità alloggio per anziani di Arzachena ha sollevato alcune discussioni, ma la Cooperativa Seriana 2000 ha voluto chiarire la propria posizione per fornire un quadro più completo e corretto dei fatti. Secondo quanto spiegato dall’organizzazione, l’attività nella struttura comunale è stata svolta in piena collaborazione con l’amministrazione locale, nel rispetto dei principi di trasparenza e di corretto rapporto istituzionale, senza che vi siano state criticità assistenziali o organizzative.

La cooperativa ha precisato che la decisione di interrompere la gestione prima della scadenza contrattuale è stata determinata da circostanze oggettive. Tra queste, il mancato raggiungimento della saturazione prevista per la comunità, un elemento fondamentale per garantire la sostenibilità economica e operativa del servizio. Inoltre, l’amministrazione comunale ha programmato e realizzato lavori di ristrutturazione e miglioramento della struttura, interventi necessari per garantire la sicurezza e il comfort degli ospiti, ma che hanno temporaneamente limitato la piena operatività della comunità.

Durante il periodo di gestione, Seriana 2000 ha promosso interventi di riorganizzazione interna, introducendo strumenti operativi innovativi e procedure mirate a migliorare la qualità dell’assistenza socio-sanitaria e a rendere più efficiente l’attività quotidiana all’interno della comunità. Particolare attenzione è stata riservata al personale già presente nella struttura prima del subentro della cooperativa: tutti gli operatori hanno continuato a lavorare, con tutela delle competenze acquisite e rispetto delle corrette procedure retributive mensili.

La cooperativa sottolinea che l’uscita dalla gestione non deve essere interpretata come conseguenza di problematiche legate all’assistenza o all’organizzazione, ma come una decisione resa necessaria dalla combinazione di fattori strutturali, economici e logistici che hanno reso impraticabile proseguire il servizio alle condizioni contrattuali stabilite. L’obiettivo dichiarato resta quello di assicurare sempre elevati standard di cura per gli anziani ospiti e il rispetto dei lavoratori coinvolti, valori che Seriana 2000 dichiara di aver perseguito costantemente nel periodo di operatività della struttura.

