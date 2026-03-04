Ad Aglientu uno screening sanitario dedicato al cuore

Lo screening sanitario ad Aglientu.

A Aglientu, un’iniziativa rivolta alla prevenzione cardiovascolare offrirà ai cittadini l’opportunità di sottoporsi a controlli specialistici a costi agevolati. Il Comune, in collaborazione con Sardegna ForYou, ha promosso una giornata dedicata allo screening sanitario, durante la quale sarà possibile effettuare un elettrocardiogramma accompagnato dalla prima visita cardiologica. L’evento si terrà il 7 marzo, presso il Municipio di Aglientu in via Pariseddu numero 39, con accesso dall’ingresso posteriore.

Grazie al contributo economico del Comune, i residenti potranno usufruire del servizio a un prezzo simbolico di 10 euro, un’opportunità pensata per favorire la prevenzione e il monitoraggio della salute cardiaca sul territorio. Gli organizzatori sottolineano l’importanza di prenotare in anticipo per garantire una gestione ottimale degli appuntamenti. Le prenotazioni e ulteriori informazioni possono essere ottenute contattando il numero 351/7702262, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui