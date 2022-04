Premiati gli allevatori della Sardegna.

Si è conclusa a Bastia Umbra la mostra nazionale dei bovini delle razze Charolaise e Limousine. Gli allevatori della Sardegna possono considerarsi estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti: un campione junior, due primi posti, cinque secondi posti, un terzo posto ed un premio speciale sono i piazzamenti che la Sardegna porta a casa da questa edizione del 2022 che conferma la qualità del bestiame selezionato e allevato nella terra dei nuraghi.

Gli allevatori premiati sono stati Geromino Francesco di Palau, la società agricola Decandia eredi di Calangianus, Michele Filigheddu di Arzachena e l’azienda agricola Luca Fele sempre di Calangianus che insieme all’azienda agricola di Salvatore Fresi di Monteleone Roccadoria e all’allevamento Limousine Cossu e Campus di Osilo hanno visto salire sul podio ben 9 dei 10 capi in esposizione.

Fabio Albieri, presidente del distretto delle ruralità del nord Sardegna esprime “grande soddisfazione per i riconoscimenti avuti, ancor di più in considerazione che 4 delle 6 aziende sarde presenti in Umbria operano nei Comuni che hanno aderito al nostro distretto rurale. Un risultato che oltre inorgoglirci è di stimolo per proseguire l’impegnativo percorso appena intrapreso che coinvolge il mondo rurale di ben 41 comuni della nostra provincia e che sta vedendo aderire centinaia di imprese agricole, che potranno partecipare ai bandi nazionali di imminente pubblicazione. Per ora ci godiamo il momento di gloria e diamo appuntamento alla mostra regionale di Ozieri che dopo le ultime edizioni condizionate dalla pandemia si svolgerà regolarmente dal 22 al 24 aprile prossimi”.