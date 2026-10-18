Movimento 5 Stelle, Luca Azara alla guida del gruppo di Olbia

La nascita del gruppo del Movimento 5 Stelle a Olbia.

Il Movimento 5 Stelle consolida la propria organizzazione in Gallura con la nascita del nuovo Gruppo Territoriale di Olbia. L’assemblea, alla quale hanno partecipato iscritti e attivisti provenienti da diversi comuni della provincia, ha scelto come referente Luca Azara, geologo originario di San Pantaleo e da tempo impegnato nell’attività politica del Movimento, con una precedente esperienza nel Meetup olbiese. La costituzione del gruppo rappresenta un nuovo passaggio nel percorso di radicamento del M5S sul territorio. L’obiettivo è creare uno spazio di partecipazione e confronto aperto non soltanto agli iscritti, ma anche ai simpatizzanti e ai cittadini interessati a conoscere più da vicino le proposte e le attività del Movimento.

Il nuovo organismo si riunirà con regolarità per affrontare le principali questioni che riguardano la Gallura, raccogliere idee e suggerimenti, favorire il dialogo tra le diverse comunità locali e promuovere iniziative politiche. L’intenzione è quindi quella di rafforzare il rapporto con il territorio attraverso un’attività continuativa e il coinvolgimento diretto dei cittadini. La nascita del Gruppo Territoriale viene accolta positivamente dai rappresentanti regionali del Movimento, che vedono nell’iniziativa un’opportunità per consolidare la presenza politica a Olbia e nei centri limitrofi.

Le dichiarazioni.

Alessandro Solinas, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, sottolinea il valore del nuovo organismo nel percorso di crescita del partito in Gallura: “È una giornata importante per la crescita del Movimento 5 Stelle in Gallura. Olbia è una città che ha sempre risposto presente e nella quale il Movimento ha una lunga storia di partecipazione e impegno politico. Con la nascita del nuovo Gruppo Territoriale vogliamo rafforzare ulteriormente questa presenza e confermarci come una delle forze politiche di riferimento del territorio. A Luca Azara e a tutti gli attivisti auguro buon lavoro”.

Anche Roberto Li Gioi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, evidenzia l’importanza della costituzione del gruppo e della scelta del nuovo referente, guardando alle prospettive politiche per Olbia e per l’intera Gallura: “L’elezione di Luca Azara consentirà al gruppo territoriale di lavorare insieme per concretizzare un progetto che possa portare Olbia e la Gallura a far emergere i valori che da sempre caratterizzano il M5S e ad accrescere ulteriormente il consenso emerso nelle ultime elezioni regionali”.

Per Luca Azara, la nomina rappresenta una responsabilità da affrontare con entusiasmo e spirito di servizio. Il nuovo referente ha espresso la volontà di proseguire il lavoro avviato negli anni dagli attivisti, puntando sulla partecipazione e sulla continuità dell’impegno politico: “Ricevere questo incarico è per me un grande privilegio. Lavorerò con passione affinché si possa continuare nel modo più proficuo la missione intrapresa tanti anni fa. Per me è una sfida entusiasmante”.

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