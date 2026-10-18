Vela a Olbia, Maeva vince il Memorial Bepi Carlini

Venti imbarcazioni nella prima regata del Trofeo dei Circoli, da Puntaldia al Golfo di Olbia. Successi di Queen of Maybe e Sangria nelle rispettive categorie

È Maeva, dell’armatore Giorgio Spano, l’imbarcazione che ha ottenuto il miglior tempo reale nella regata inaugurale del Trofeo dei Circoli 2026-2027, disputata sabato 17 ottobre. Il Cno Challenge – Memorial Bepi Carlini ha aperto la seconda edizione del circuito velico organizzato dai circoli del Nord-Est Sardegna. Sono state venti le imbarcazioni in gara, impegnate lungo un percorso costiero di 10,5 miglia, con partenza davanti alla Marina di Puntaldia e arrivo nel Golfo di Olbia. Maeva, portacolori del Circolo Nautico Olbia, si è aggiudicata il Memorial grazie al miglior tempo effettivo.

Trofeo dei Circoli a Olbia, i vincitori della prima regata.

Nelle classifiche a tempo compensato, la vittoria nella categoria OrcLight è andata a Queen of Maybe, dell’armatore Carlo Diomedi, della Lega Navale Italiana di Olbia. Nella Orc Club si è imposta Sangria, di Sebastiano Taddeo, anch’essa appartenente alla Lega Navale di Olbia. La distinzione tra i risultati è importante: Maeva ha vinto in tempo reale, mentre Queen of Maybe e Sangria hanno ottenuto il primo posto nelle rispettive categorie sulla base dei tempi compensati.

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Dieci regate durante la stagione invernale.

Il Trofeo dei Circoli comprende dieci regate, distribuite lungo la stagione invernale in diverse località della costa nord-orientale della Sardegna. La formula mette in competizione non soltanto le singole imbarcazioni: i risultati degli equipaggi contribuiscono anche alla classifica dei circoli di appartenenza. Il circuito era stato avviato nella precedente stagione e aveva già portato le imbarcazioni nel Golfo di Olbia. La seconda edizione riprende questa formula, con un calendario itinerante che coinvolge i sodalizi velici del territorio. La regata inaugurale è stata dedicata a Bepi Carlini, socio fondatore del Circolo Nautico Olbia e fondatore della Novamarine. All’imprenditore olbiese era già intitolato il Trofeo dei Due Golfi, un’altra manifestazione velica organizzata negli anni scorsi nelle acque della Gallura.

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