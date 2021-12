Le piazze addobbate per Natale in Gallura.

Si accende la magia del Natale in Gallura e le piazza dei comuni accendono i loro alberi e addobbano le loro vie principali, che saranno anche teatro di una serie di eventi dedicati a grandi e piccini.

Luminarie in tutta la città e due alberi di Natale a Olbia, uno in piazza Crispi, recentemente inaugurata assieme al lungomare Cossiga, l’altro in piazza Elena di Gallura. Entrambi gli abeti sono sintetici, formati da luci colorate e danno il meglio di sé nelle ore più buie della giornata. Una scelta decisamente voluta dall’amministrazione comunale, quella di non utilizzare alberi veri.

“Abbiamo fatto questa scelta quest’anno – ha dichiarato il sindaco Settimo Nizzi, in occasione della presentazione del programma natalizio -, da una parte a malincuore, ma con la felicità di non aver danneggiato il nostro ambiente. Non abbiamo messo a dimora nessun albero vero, già troppi ne sono stati bruciati quest’anno. Abbiamo preferito mettere un altro albero in piazza Crispi e devo dire che l’immagine è più che gradevole e non abbiamo messo quello di piazza Regina Margherita e al posto di quello un gioco per bambini”.

Natale a Olbia

Il programma delle Feste di Olbia prevede una serie di laboratori per bimbi e ragazzi, con le scuole e con i genitori nel Villaggio di Babbo Natale allestito in piazza Regina Margherita e una pista di pattinaggio in piazza Elena di Gallura. Saltato l’appuntamento con il concertone, gli eventi musicali saranno i cori gospel organizzati da quattro parrocchie della città: San Simplicio, San Michele Arcangelo, San Paolo e Le Salette. Spazio anche agli eventi sportivi con il torneo Selis.

Un albero sintetico di luci anche a Golfo Aranci, che si accompagna al Villaggio di Babbo Natale con una serie di eventi per i bambini. Dall’animazione, agli eventi solidali, alla musica, un calendario partito il giorno dell’Immacolata, che durerà fino al giorno della Befana. Anche Loiri è stata addobbata a festa con un albero molto simile a quello di piazza Elena di Gallura a Olbia.

Loiri

Natale Golfo Aranci



Tempio, invece, ha optato per un vero albero e una piazza Gallura piena di tantissime luci colorate, compreso il palazzo comunale, che fa il coro agli eventi natalizi, mentre Arzachena ha addobbato ogni sua frazione, con alberi luminosi, luci colorate nelle piazze e accanto alle chiese principali dei suoi paesi.

Centro storico Arzachena

Tempio Pausania



Abbiadori

Cannigione