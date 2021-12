I lavori pubblici a Tempio.

L’assessore comunale Francesco Quargnenti fa il punto sui lavori pubblici a Tempio e annuncia che si va verso l’apertura della strada per Aglientu, mentre che il Comune si sostituisce all’intervento privato su via San Pietro. “Sono stati ultimati i lavori richiesti dall’ANAS per la apertura al traffico del tratto della strada Tempio – bivio Aglientu, ora, dopo il collaudo si attende il nullaosta dell’ANAS – spiega l’assessore – che potrebbe arrivare in poco tempo”. La strada, terminata circa cinque anni fa, non era stata aperta al traffico poiché la società responsabile delle strade statali aveva ritenuto pericolosa la presenza di spunzoni di granito a bordo strada, da proteggere con un apposito muro alto 120 centimetri. Tuttavia l’apertura non potrà essere immediata poichè “una volta ricevuto il nullaosta sarà necessario l’intervento della ditta appaltatrice per il raccordo dell’asfaltto lì dove ora insistono le barriere che saranno rimosse”.

Novità anche su via San Pietro, chiusa al traffico da diversi mesi a causa dell’edificio pericolante di proprietà privata che si affaccia sulla via. Il Comune ha avviato il procedimento di sostituzione dell’ente pubblico alla proprietà privata per l’intervento di messa in sicurezza dell’edificio e la conseguente riapertura del tratto al traffico. “L’impresa si sta accantierando in questi giorni e l’intervento dovrebbe durare circa una decina di giorni”, rassicura l’assessore. Potrebbe essere in fase di prossima apertura anche il canile comunale. “Per terminare la procedura – ha spiegato Quargnenti – attendiamo solo il passaggio del versamento nelle casse comunali della fideiussone da parte dell’appaltarore”.