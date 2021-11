Le preparazioni per Natale in Gallura.

Si avvicina sempre di più il clima natalizio in Gallura. Diversi comuni sono al lavoro per ricreare quel clima di festività che si era un po’ perso a causa della pandemia. Eventi, musica, concerti e gli immancabili mercatini. Se alcuni, come Golfo Aranci, hanno deciso di puntare sugli eventi, con l’immancabile presenza di Babbo Natale e della sua casetta, altri sono al lavoro per portare la magica atmosfera dei mercatini.

I festeggiamenti ad Arzachena.

Sarà un ricco Natale ad Arzachena, con una serie di eventi anche nei borghi. Quest’anno le vie del centro storico si trasformeranno in un villaggio natalizio con casette in legno sulla piazza principale del paese, che esporranno anche molti prodotti locali. “Stiamo rifinendo il bando che detterà le linee di indirizzo per organizzare il programma – ha detto l’assessora allo sport e spettacolo Valentina Geromino -. A breve installeremo anche le luminarie e l’albero di Natale”.

L’atmosfera a La Maddalena.

Anche a La Maddalena si accende l’atmosfera delle Feste, con una serie di eventi affidati all’associazione Camminatale, a cui sta lavorando anche il consigliere Stefano Cossu. “Saranno 15 giorni di eventi nelle piazze principali del paese – spiega – e oltre alla piazza Comando, che si trasformerà in un grande villaggio natalizio con una casa di Babbo Natale di 250 metri quadri, ci sarà anche il mercatino e le giostre. Sul mercatino ci stiamo lavorando per definire l’iter, saranno 20 postazioni con esposizioni legate alla festa”. Il costo dell’iniziativa è di 70mila euro, con il quale il Comune ha finanziato l’associazione CammiNatale. “L’obiettivo è ridare ai bambini il clima natalizio e ridare vita al centro anche durante i mesi invernali”, dichiara.

Le iniziative di Olbia.

Anche a Olbia ci si organizza per portare l’aria di festa nel centro storico. In questi giorni, nelle vie principali della città, è già iniziato il montaggio delle luminarie. Non è stato ancora definito il programma degli eventi di fine anno che hanno sempre caratterizzato il panorama festivo della città e, probabilmente, il mercatino ci sarà. “Arriveranno presto delle proposte per animare il nostro centro – dichiara l’assessore al turismo ed eventi Marco Balata -, sicuramente vorremmo portare qualcosa di bello per Olbia, con la speranza che si potrà fare il Capodanno dato che la normativa va interpretata”.