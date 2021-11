Le luminarie di Natale a Olbia.

Si comincia a respirare aria di Natale a Olbia. Arrivano le prime luminarie nei viali cittadini, dove gli operai si sono già messi a lavoro per dare alla città un’atmosfera natalizia.

Come di consueto, dopo il ponte di Halloween si pensa già alle prossime Feste. Le prime luci sono state montate in viale Aldo Moro. Fortunatamente la pandemia non è riuscita a spegnere lo spirito natalizio e la tradizione delle luminarie, che tra poco saranno montate anche nel centro storico.