Cadavere in mare a Golfo Aranci, indagini in corso

I resti di un cadavere nelle acque di Golfo Aranci.

Un pescatore di Golfo Aranci ha rinvenuto i resti di un cadavere questa mattina, 29 maggio, al largo dell’isola di Tavolara. Secondo le prime informazioni, il ritrovamento è avvenuto nelle acque antistanti la costa nord-orientale della Sardegna. Le autorità non escludono che i resti possano appartenere a uno dei due fratelli originari di Olbia, Lorenzo e Giuseppe Deiana, dispersi dal mese di aprile 2025 durante una uscita in mare nella zona di Capo Figari. I due giovani non erano più stati avvistati dopo quell’episodio, nonostante le estese ricerche condotte nelle settimane successive.

Il resti sono stati trasferiti con ogni cautela nel porto di Golfo Aranci. Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle operazioni in corso, in attesa di ulteriori elementi che possano consentire l’identificazione certa dei resti. Il tragico rinvenimento riapre il capitolo di una scomparsa che aveva profondamente colpito la Gallura oltre un anno fa. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche e le cause del decesso.

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