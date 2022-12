Prue Leith, diva televisiva inglese, salvata da un pescatore sardo.

Con la sua barca in balia della corrente e del vento nel mare della Gallura, faceva cenni in cerca di aiuto alle persone delle barche che passavano abbastanza vicine per distinguere le persone, ma non abbastanza per sentire le urla, ma i suoi gesti venivano scambiati per saluti.

Prue Leith, 82 enne, ristoratrice sudafricana e giudice nel reality show inglese “Great British Bake Off“, ha raccontato al Mirror, noto media britannico, la sua disavventura nel mare del nord Sardegna. “Il vento si è alzato improvvisamente e il motore della mia barca non partiva. Le persone delle barche che transitavano vicine pensavano che le stessi salutando, ma in realtà stavo chiedendo aiuto, è stata una situazione molto frustrante e mi sono sentita come la protagonista di una storia che finisce male“.

All’improvviso l’ha avvistata un pescatore sardo, che l’ha riportata a riva, non risparmiandole un furioso rimprovero: “Era molto arrabbiato“, commenta la nota ristoratrice. “Mi ha detto che noi turisti siamo tutti uguali, rischiamo la vita. E ha aggiunto che avrei potuto ritrovarmi in pochi minuti in Corsica. Aveva ragione, sono stata sciocca a rischiare così“.

