Entrano nel vivo gli eventi per le festività natalizie in Gallura

Tutti gli eventi per le festività natalizie previsti a Olbia.

Ricco programma di spettacoli ed eventi pubblici in Gallura nel weekend per celebrare la settimana che precede il Natale.

Olbia

Olbia fa la parte del leone. Nella giornata di oggi, alle 15:30, sarà aperta la “Casa di Babbo Natale“, in vicolo della Refezione dove i bambini potranno consegnare le loro letterine al padrone di casa e prendere laboratori culturali e creativi aperti a tutti i bimbi e le bimbe. Sempre alle 15:30 inizierà la manifestazione “Babbo Natale vien dal mare“, con l’approdo di tanti Babbo Natale alle banchine del lungomare, con i loro sup e kayak per sostenere l’associazione Pollicino, che opera nel reparto di pediatria dell’ospedale Giovanni Paolo II e in altri contesti legati all’infanzia.

Alle 16:30 la cittadina olbiese sarà un palcoscenico a cielo aperto, per il teatro di strada di “Un Natale tutto maccus“: Babbo Natale arriverà su una slitta trainata da renne anziane e sfinite, colma di pacchi infiocchettati, regali e sorprese. La manifestazione, organizzata in collaborazione dal Comune di Olbia e dall’associazione culturale Mediterrarte, transiterà per il centro storico, in Piazza Regina Margherita, Piazza della Biblioteca, via Dante, dove si svolgeranno le parti di acrobatica aerea, Piazza Matteotti e Piazzale ex scolastico. I performer della compagnia “Teatro circo Maccus” coinvolgeranno il pubblico in uno scintillante spettacolo ricco di acrobazie, danze aeree, animazione col fuoco esibizioni su slitta e sui trampoli.

Un’ora dopo, alle 17:30 in Piazza della Biblioteca si svolgerà la manifestazione dell’associazione “Rosticini per bambini”, che consiste nella possibilità, per qualsiasi bambino interessato, di consumare spiedini di carne di pecora in cambio di una donazione che viene devoluta all’associazione olbiese “Pollicino”, che si occupa di assistenza ai bambini bisognosi. L’evento è reso possibile dalla collaborazione, gratuita e volontaria, di diverse persone, impegnate durante l’evento stesso, ma anche di allevatori, macellai, produttori di vino, commercianti, comandanti di navi e semplici “passanti” che vogliono apportare un contributo.

Alle 18:30 presso i locali della scuola civica di musica in Via Roma, 39, si svolgerà il concerto gratuito della banda musicale di Olbia, con l’esibizione in brani natalizi di un tenore e una soprano.

Infine, alle ore 19:30 presso la Basilica di San Simplicio si svolgerà il concerto di beneficenza “Natale in Basilica”, con l’esibizione del coro Lorenzo Perosi di Olbia e Nicole Ruzittu, Giuseppe Serra e Maria Giovanna Cherchi, durante il quale si svolgerà una lotteria di beneficienza.

Tempio

Nella cittadina gallurese di Tempio Pausania, oggi a partire dalle ore 17:00 sarà operativo Piazza Mazzini e in Piazza del Carmine, un allestimento dedicato ad artigianato artistico, moda, design ed enogastronomia a cura di Insula, per rappresentare la Sardegna attraverso l’arte e il design dei maestri artigiani di Sardegna, la cultura e il patrimonio enogastronomico dell’isola.

Alle ore 21:00 al Teatro del Carmine andrà in scena “Lu Baddhu Cantatu“, a cui prenderanno parte il duo Fantafolk con Andrea Pisu e Vani Masala, il comune di Oliena con il tenore Populu Sardu Oliena e il gruppo Sos Battos Moros, il comune di Oristano con il gruppo associazione folkloristica Città di Oristano e il trio Francesco Fais, Andrea Pisu e Vanni Masala – canto, launeddas e tamburo -, il comune di Sorgono con il tenore Su Cuncordu Sorgonesu, il gruppo associazione culturale gruppo folk Sorgono; il comune di Tempio Pausania con il coro associazione culturale “Coro Gabriel”, il gruppo accademia tradizioni popolari “Città di Tempio”.

Monti

A Monti, per oggi alle 18:30, la Confraternita locale ha organizzato il concerto “Insieme per il Santo Natale”, con la novità, quest’anno, dell’esibizione dei bambini dell’istituto comprensivo di Monti.

