Piogge abbondanti, strade allagate e disagi in Gallura. Le previsioni

I disagi per il maltempo in Gallura.

La pioggia, tanto attesa anche in Gallura, nella notte ha portato con sé una serie di disagi per i residenti e gli automobilisti. Nella notte le strade provinciali, in particolare quelle per Tempio e Olbia-Arzachena, sono rimaste allagate costringendo diversi conducenti a procedere con cautela.

Le strade bagnate e scivolose hanno reso necessaria una guida più attenta e prudente da parte degli automobilisti, che hanno dovuto adottare una velocità ridotta per garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada. Tuttavia non si sono sono registrati incidenti.

Secondo le previsioni fornite da 3bMeteo per la giornata odierna, ci attendono cieli molto nuvolosi o coperti con piogge deboli, le quali andranno gradualmente a diminuire durante la serata lasciando spazio a schiarite. Si prevede che nelle prossime ore possano cadere fino a 3 millimetri di pioggia. Le temperature si manterranno fresche, con una massima di 14 gradi e una minima di 11 gradi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui