Il progetto di un hotel nell’ex Semaforo di Capo Figari.

Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha risposto a un’interrogazione parlamentare del deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, riguardante il progetto di trasformazione dell’ex Batteria Luigi Serra e dell’ex Semaforo di Capo Figari in strutture ricettive.

Il ministero ha ribadito la necessità di una Valutazione di incidenza ambientale (VinCa) per il progetto, considerando l’impatto sull’ambiente e sulla conservazione dei siti coinvolti. Il progetto, parte dell’iniziativa regionale Orizzonte Fari per la riqualificazione di fari e stazioni semaforiche in Sardegna, è stato affidato alla società New fari srl.

Tuttavia, il ministero ha evidenziato che non sono state presentate istanze di autorizzazione paesaggistica né richieste di verifica di coerenza del progetto rispetto alla Zona di protezione speciale. Il comitato Maremosso, impegnato nella tutela del paesaggio di Golfo Aranci, ha espresso preoccupazione per il rischio di privatizzazione e cementificazione di Capo Figari.

