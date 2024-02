Video marketing: lo strumento più potente al fianco delle aziende

Raccontare la storia di un’azienda attraverso il formato video è sempre una buona idea, per lo meno nei casi in cui il prodotto finale è ben progettato. Attraverso un video è possibile connettersi con il proprio pubblico e creare con esso un forte legame, a volte anche piuttosto emotivo. Chiaramente tutto dipende dalla qualità del contenuto.

Nella maggior parte dei casi, specialmente nei contesti aziendali, è raccomandabile affidarsi a professionisti esperti, come ad esempio una casa di produzione cinematografica Milano, città molto attiva e dinamica in questo settore. Le agenzie specializzate, infatti, dispongono di competenze tecniche e creative per tradurre le idee del cliente in un formato visivo accattivante, commisurato e diretto all’obiettivo prefissato.

Un team esperto nella produzione di video aziendali, infatti, saprà sempre come strutturare e presentare una storia in modo efficace, sfruttando elementi visivi e narrativi ad alto impatto. Si parla di mani esperte, capaci di individuare a colpo d’occhio la scelta più accurata di immagini, la miglior qualità tecnica nonché la cura di tutti i dettagli e, quindi di rendere il video un contenuto davvero interessante per il pubblico a cui è indirizzato.

Perché serve un esperto?

Durante il processo produttivo di un contenuto video è necessario integrare tra loro diverse attività, sia tecniche che strategiche: c’è da modulare la storia da raccontare con la giusta musica, ottenere effetti visivi in grado di dare risalto alla narrazione e molto altro ancora.

Le agenzie specializzate nella produzione di video aziendali hanno quella marcia in più che serve a creare prodotti coinvolgenti, di alta qualità, in linea con gli obiettivi e i valori dell’azienda.

Per comprendere l’importanza di questo genere di contenuti, basta guardare le statistiche di Kinsta riguardanti la mamma di tutte le piattaforme video: YouTube. Con oltre due miliardi di utenti attivi mensili, il colosso web ha capitalizzato cifre da capogiro che, nonostante il trascorrere degli anni, continuano a salire. Parliamo di 30 milioni di utenti giornalieri che guardano video e sui quali, l’azienda fattura miliardi di introiti pubblicitari.

Questo enorme bacino di utenti rappresenta un’opportunità ineguagliabile per le aziende che intendono integrare contenuti video nella loro strategia di marketing; sia nell’ambito digitale che in quello tradizionale, il video si dimostra uno strumento potente per coinvolgere il pubblico, trasmettere messaggi chiari e distinguersi dalla concorrenza.

Integrare il video nelle strategie di marketing

Avvalersi del supporto di esperti di settore consente anche di ottimizzare la distribuzione del video attraverso canali online, social media e altre piattaforme. Grazie al know how in ambito di strumenti come SEO video, pubblicità mirate e strategie di condivisione organica per aumentare la visibilità dei contenuti, è possibile raggiungere pubblici sempre più ampi e farsi notare da nuovi potenziali clienti.

La forza del video marketing risiede nella sua capacità di raccontare storie in modo emozionale, creativo e originale: lo scopo del contenuto video è creare legami autentici con il pubblico a cui si rivolge e, per farlo, richiede l’utilizzo di tecniche narrative e visive che solo un addetto ai lavori conosce e padroneggia. Inoltre è dalla qualità della comunicazione di un’azienda che le persone formulano le loro idee su come la percepiscono e su cosa ne pensano dell’immagine che la rappresenta, ragion per cui conviene sempre affidarla in mano a un esperto.

