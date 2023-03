Gallura, Poste celebra la festa della donna con una cartolina speciale

Poste in prima linea per la festa della donna.

Poste Italiane celebra anche quest’anno la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a un destinatario.

Il prodotto filatelico è già disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Olbia centro (via Acquedotto) e di Arzachena (viale Costa Smeralda), oltre che negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale e dal 2 all’8 marzo sarà disponibile anche l’annullo speciale rettangolare.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui