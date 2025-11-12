Le istruzioni per il voto del Premio Personaggio dell’Anno 2025 di GalluraOggi

Ecco le istruzioni per partecipare al voto che porterà alla consegna del Premio Personaggio dell’Anno 2025. Dopo le segnalazioni ricevute dai lettori la giuria ha composto la cinquina finale e il 10 novembre è partito il sondaggio sulla pagina Facebook di GalluraOggi. Per esprimere la preferenza basta cliccare sul pallino abbinato al nome prescelto.

Le votazione termineranno domenica 30 novembre. Poi i componenti della Giuria, analizzati i risultati, tenuto conto del curriculum e dell’attività svolte dai candidati durante l’anno corrente, procederanno ad eleggere il vincitore. La proclamazione con una cerimonia pubblica di premiazione che si terrà venerdì 12 dicembre 2025 a Olbia.

La giuria del Premio potrà assegnare, a suo insindacabile giudizio, anche dei Premi speciali per meriti

particolari, alla carriera ed in memoria a tutti quei personaggi si siano distinti nel corso dell’anno.

La cinquina di candidati

Agostino Chiaffitella

ufficiale della Capitaneria di Porto in pensione, scrittore e instancabile promotore della donazione

Cristina Dessole e Lidia Sanna

architetta e commercialista che hanno trasformato le ex casermette di Olbia in un polo culturale con mostre ed eventi

Mari Mameda (Marina Meloni)

influencer di Budoni che lavora a Milano e diffonde il gallurese sui social network

Kristian Porcu

17enne di Arzachena campione del mondo under 19 di windsurf al mondiale T293 in Galles

Don Andrea Raffatellu

parroco a Olbia e Loiri, fondatore della Casa di accoglienza Arcobaleno

La giuria

Marcello Zasso – giornalista, responsabile di GalluraOggi.it

Cristina Usai – consigliera comunale di Arzachena e consigliera regionale Fdi

Gavino Murrighile – presidente Avis Olbia

Cinzia Sposito – presidente Legambiente Gallura

Edoardo Oggianu – presidente Confcommercio Gallura

