L’aeroporto di Olbia come un grande laboratorio, torna ”Scienza in Piazza”

”Scienza in Piazza” si terrà all’aeroporto di Olbia dal 19 al 21 novembre.

All’aeroporto di Olbia torna “Scienza in Piazza”, che si prepara alla sua quinta edizione, che andrà in programma dal 19 al 21 novembre. Lo scalo aeroportuale Olbia Costa Smeralda per l’occasione si trasformerà in un grande laboratorio scientifico, aperto a studenti e famiglie. La manifestazione coinvolgerà venti scuole della Gallura, con la partecipazione di 700 studenti e novanta insegnanti di materie STEM.

Attraverso alcune conferenze per la prima volta ci sarà un coinvolgimento diretto dei ragazzi, alcuni dei quali hanno attivamente partecipato alla loro realizzazione, in classe o da remoto, diventandone protagonisti a tutti gli effetti. La giornata inaugurale vedrà una conferenza sull’Einstein Telescope, dove sarà illustrato il progetto europeo. Questa edizione presenterà un nuovo laboratorio dedicato alla filosofia e al tema della crisi, che verrà trattato in modo multidisciplinare attraverso riflessioni teoriche ed esperienze visive, sonore e cinematografiche.

L’assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Olbia, Sabrina Serra, ha evidenziato che Scienza in Piazza è una grande festa della conoscenza e della curiosità e ha sottolineato come l’entusiasmo e le idee dei tanti giovani siano il segno tangibile del cammino intrapreso insieme da città e scuola verso il futuro. Scienza in Piazza è organizzata dall’associazione Amici della Biblioteca Civica Simpliciana, dalla sezione di Olbia di Mathesis e dal Comune di Olbia, in collaborazione con Geasar spa, Uniss, la sezione Aif di Sassari e con il patrocinio del presidente del consiglio della Regione Sardegna e di UniOlbia.

