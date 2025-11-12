Picchia la fidanzata minorenne e le dà droga, arrestato 38enne a Olbia

Un 38enne è stato arrestato a Olbia per maltrattamenti.

Un 38enne è stato arrestato a Olbia per il reato di maltrattamenti in famiglia e cessione di droga. L’operazione degli agenti del Commissariato di Olbia hanno fermato un sudamericano per aver picchiato e dato droga alla sua fidanzatina di appena 17 anni.

Le indagini, coordinate dalla DDA, avrebbero fatto luce su un quadro di prevaricazioni e vessazioni subite dalla ragazza. Oltre alla violenza lo straniero le avrebbe procurato e ceduto dosi di cocaina. Così è stato rintracciato e trasferito presso il carcere sassarese di Bancali.

