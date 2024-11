Gallura Oggi lancia il Premio personaggio dell’anno

Gallura Oggi lancia il Premio personaggio dell’anno: i lettori possono proporre le candidature e si voteranno le migliori arrivate. L’istituzione del premio nasce per dare un riconoscimento a persone o istituzioni che si siano particolarmente distinte in Gallura con la loro opera e attività. Ecco alcuni ambiti possibili, non necessariamente gli unici:

nel campo della solidarietà umana;

per avere operato in particolari condizioni di disagio nell’adempimento del proprio

dovere;

dovere; per essersi altamente distinti nel campo sociale, professionale, educativo;

per attaccamento al dovere e fedeltà al lavoro;

nel campo dello sport;

nel campo della cultura, dell’arte, della musica, del teatro, del folklore, ecc.;

nel campo dell’assistenza e beneficenza.

Come funziona

Entro il 15 novembre lettori possono segnalare le proposte alla mail redazione@galluraoggi.it con oggetto “Personaggio dell’anno“. La giuria, raccolte le segnalazioni, procederà con un suo contributo alla formazione di una lista delle candidature. A quel punto spetterà di nuovo ai lettori scegliere tra i candidati al Personaggio dell’anno con un voto online.

Sarà possibile votare solo una volta il candidato. Le 5 proposte che riceveranno più voti andranno a comporre la rosa dei candidati ufficiali. A quel punto i componenti della Giuria, analizzati i risultati, tenuto conto del curriculum e dell’attività svolte dai candidati durante l’anno corrente, potranno eleggere il Personaggio dell’anno 2024.

La giuria è composta da:

Marcello Zasso – giornalista, responsabile redazione di GalluraOggi.it, SassariOggi.it e OggiNuoro.it

– giornalista, responsabile redazione di GalluraOggi.it, SassariOggi.it e OggiNuoro.it Sabrina Serra – vicesindaco e assessora alla Cultura del Comune di Olbia

– vicesindaco e assessora alla Cultura del Comune di Olbia Emiliano Deiana – scrittore, ex sindaco di Bortigiadas ed ex presidente Anci

– scrittore, ex sindaco di Bortigiadas ed ex presidente Anci Marella Giovannelli – giornalista, poetessa e scrittrice

– giornalista, poetessa e scrittrice Francesco Giorgioni – giornalista, docente e cultore delle tradizioni galluresi

La premiazione

La proclamazione del vincitore avverrà giovedì 12 dicembre alle 17.30 nella Biblioteca comunale simpliciana di Olbia, in piazzetta Dionigi Panedda, 3.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui