La Gallura protagonista del gusto con Franco Pepe e 7Pines Resort

Franco Pepe e 7Pines Resort protagonisti in Gallura.

La Gallura celebra l’eccellenza gastronomica internazionale grazie all’arrivo di Franco Pepe, che con il suo straordinario talento entra nella storia della pizza conquistando due coltelli e diventando il primo e unico maestro pizzaiolo al mondo incluso tra i migliori chef del pianeta ai The Best Chef Awards 2025. Questo riconoscimento non solo suggella il percorso brillante dell’artigiano di Caiazzo, ma mette anche in luce la crescente considerazione della pizza come linguaggio di alta cucina.

7Pines Resort Sardinia ha accolto con entusiasmo questo traguardo, confermando la propria vocazione di polo di riferimento per l’alta gastronomia e luogo capace di valorizzare le tradizioni locali. Secondo Vito Spalluto, Managing Director del resort, la scelta di collaborare con professionisti di fama internazionale non si limita a importare nomi celebri, ma punta a chi sa armonizzare la propria arte con il territorio, esaltandone le peculiarità. Con Franco Pepe, il resort ha portato in Sardegna non soltanto un’eccellenza riconosciuta globalmente, ma anche un progetto che racconta l’attenzione alla qualità delle materie prime, la passione per i produttori locali e la capacità di innovare senza tradire l’autenticità.

Tra le creazioni più emblematiche di questa collaborazione spicca Essenza, l’ultima pizza firmata da Pepe, nata dal legame con l’orto del resort. L’impasto, fritto in olio aromatizzato, racchiude la freschezza di erbe mediterranee appena raccolte, completato da un ciuffo di stracciatella di bufala, succo e scorza di limone. Un’esplosione di sapori che sintetizza perfettamente la filosofia condivisa tra il maestro pizzaiolo e 7Pines Resort Sardinia.

Con tre anime distinte – il fine dining di Capogiro, la pizzeria d’autore Spazio by Franco Pepe e la cucina pieds dans l’eau del Cone Club – il resort si conferma tra i poli gastronomici più esclusivi del Mediterraneo. Sotto la guida dell’Executive Chef Pasquale D’Ambrosio, ogni piatto racconta una storia di territorio, creatività e sostenibilità: dai piatti iconici come la Pasta mischiata ai 12 pomodori, agli impasti di Pepe impreziositi dalle erbe e dai prodotti coltivati nell’orto, fino alla convivialità del Cone Club, dove il pescato del giorno si unisce a musica e tramonti. Così, 7Pines Resort Sardinia si propone non solo come destinazione di lusso, ma come un’esperienza completa che celebra la Sardegna e la porta alla ribalta della scena gastronomica internazionale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui