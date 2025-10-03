A La Maddalena tornano le mele Aism per la sclerosi multipla

Le mele Aism per la sclerosi multipla a La Maddalena.

A La Maddalena, la lotta contro la sclerosi multipla trova un punto di riferimento unico grazie all’Aism, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che da anni si occupa in modo organico di tutti gli aspetti legati a questa malattia. L’organizzazione si impegna non solo nella tutela dei diritti delle persone con SM, ma anche nello sviluppo e nel sostegno dei servizi sanitari e socio-sanitari, promuovendo e finanziando la ricerca scientifica di eccellenza.

La sclerosi multipla, malattia neurodegenerativa del sistema nervoso centrale, si caratterizza per la sua complessità e imprevedibilità. Non è né contagiosa né mortale e, grazie ai progressi della ricerca e ai trattamenti disponibili, chi ne è affetto può mantenere una buona qualità di vita con un’aspettativa vicina a quella della popolazione generale.

Secondo le stime, la SM può esordire a qualsiasi età, ma è più comunemente diagnosticata nei giovani adulti tra i 20 e i 40 anni. Nel mondo ne sono colpite circa 2,8 milioni di persone, di cui 1.200.000 in Europa e circa 137.000 in Italia. Le donne risultano quasi tre volte più colpite rispetto agli uomini, e la malattia è più diffusa nelle zone temperate lontane dall’equatore, come il Nord Europa, gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda e l’Australia del Sud.

Dal 1998, attraverso la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (Fism), Aism promuove e sostiene la ricerca scientifica con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone con SM e sviluppare terapie sempre più efficaci, fino a individuare una cura risolutiva.

In questo contesto si inserisce l’iniziativa di Sportisola, che, con il patrocinio del Comune di La Maddalena, sarà protagonista di un’importante campagna di sensibilizzazione. L’evento prenderà il via in Piazza Umberto I nei giorni 4 e 5 ottobre, con le tradizionali mele Aism, simbolo dell’associazione.

La mela Aism, giunta al suo 31° anniversario, sarà disponibile in sacchetti al costo di donazione di 10 euro. Gli interessati potranno recarsi in piazza Umberto I dalle 10 alle 13 o fino a esaurimento delle scorte. Per informazioni e contatti è possibile chiamare il 347/7284654 o scrivere a sportisolamaddalena@gmail.com.

