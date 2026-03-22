Referendum costituzionale, affluenza bassa in Gallura e Sardegna

L’affluenza per il referendum costituzionale in Sardegna.

L’affluenza al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia in Sardegna si mantiene bassa nella mattinata, con poco più del 14% degli elettori che si è recato alle urne entro le 12. La consultazione, che riguarda modifiche all’ordinamento della magistratura, introduce tra le principali novità la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e la creazione di una nuova Alta Corte disciplinare.

Nell’Isola gli aventi diritto al voto sono 1.320.841, distribuiti su 1.847 sezioni. La partecipazione più alta si registra nella città metropolitana di Cagliari, dove ha votato il 15,23% degli iscritti. Seguono il Sulcis Iglesiente con il 14,19% e il Sassarese con il 13,92%. Nelle altre province, invece, i dati restano inferiori al 14%: in Gallura Nord Est l’affluenza è del 12,89%, nel Medio Campidano del 13,34%, in provincia di Nuoro del 13,37%, in Ogliastra del 13,36% e nell’Oristanese del 12,81%.

Il dato rilevato entro le prime ore del voto conferma una tendenza alla bassa partecipazione già osservata in precedenti consultazioni referendarie sull’Isola. Gli esperti sottolineano che le prime rilevazioni mattutine rappresentano un indicatore parziale, destinato a variare nel corso della giornata, ma forniscono comunque un quadro immediato dell’interesse dei cittadini rispetto a un tema complesso come la riforma della giustizia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui