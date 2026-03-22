Spiaggia e pineta liberate dai rifiuti al Lido del Sole di Olbia

I rifiuti raccolti al Lido del Sole di Olbia.

Un nuovo intervento di pulizia ha interessato la spiaggia e l’area retrostante del Lido del Sole, dove l’Associazione Nazionale Tutela Ecosistema è tornata a richiamare l’attenzione sul problema dell’abbandono dei rifiuti. Secondo quanto riferito dai promotori, si tratta di una situazione alla quale non si intende in alcun modo abituarsi, ribadendo la necessità di contrastare comportamenti incivili che si ripetono soprattutto durante la stagione estiva.

Nel corso dell’iniziativa sono stati raccolti numerosi rifiuti, lasciati nella pineta e lungo il litorale da frequentatori occasionali. Le immagini diffuse al termine dell’intervento mostrano la quantità di materiali rimossi, a conferma di un fenomeno che continua a interessare l’area.

L’associazione ha sottolineato il contributo determinante offerto da realtà del territorio e dai cittadini che hanno preso parte all’attività. Un ringraziamento è stato rivolto alla Società Mysportabilità, alla Cooperativa Codess Sociale e ai volontari che hanno aderito all’iniziativa, permettendo il completamento delle operazioni di pulizia e il ripristino delle condizioni della spiaggia e del retrospiaggia.

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