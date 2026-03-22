Disagi con l’acqua in Gallura per i lavori alla rete idrica Abbanoa

I lavori alla rete Abbanoa causerà disagi con l’acqua in Gallura.

La stagione estiva si avvicina e con essa l’aumento dei consumi idrici. Per questo motivo, Abbanoa ha programmato una serie di interventi sull’impianto di potabilizzazione dell’Agnata, struttura che serve diversi centri della bassa Gallura, tra cui Olbia. L’obiettivo è garantire un’efficienza maggiore dell’impianto, permettendo di trasformare in maniera ottimale le acque grezze dell’invaso del Liscia in acqua potabile pronta per la distribuzione. Le attività di manutenzione e aggiornamento delle apparecchiature riguarderanno tutte le sezioni dell’impianto, comprese quelle di filtrazione e trattamento potabile, e sono state programmate in questo periodo per minimizzare i disagi e consentire di affrontare con tranquillità i picchi di consumo estivi.

Martedì 24 marzo i tecnici saranno impegnati per l’intera giornata, dalle 6 del mattino fino a tarda sera, per completare le operazioni necessarie all’installazione di nuove apparecchiature. Per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori sarà necessario sospendere temporaneamente il processo di potabilizzazione e l’erogazione dell’acqua. Durante l’intervento, l’approvvigionamento ai cittadini sarà garantito dalle riserve presenti nei serbatoi, ma al loro esaurimento potrebbero verificarsi cali di pressione e riduzioni temporanee della portata, con possibili interruzioni del servizio in diverse località servite dall’impianto.

Abbanoa ha assicurato che tutte le squadre saranno attivamente impegnate in manovre sulla rete idrica per contenere eventuali disagi e che il servizio tornerà a regime a conclusione dei lavori, con il ripristino completo dell’erogazione previsto intorno alle 2 della notte tra martedì e mercoledì. In caso di completamento anticipato dell’intervento, i tecnici si adopereranno per riavviare l’erogazione prima del previsto.

I cittadini sono inoltre avvertiti che, al momento della ripresa del flusso idrico, l’acqua potrebbe apparire temporaneamente torbida. Si tratta di un fenomeno dovuto allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni, che non comporta rischi per la salute. Per qualsiasi anomalia o segnalazione di guasti, Abbanoa ha messo a disposizione il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24.

L’efficientamento dell’impianto rappresenta un passo significativo nella gestione delle risorse idriche della Gallura. Garantire il corretto funzionamento dell’Agnata è considerato essenziale per assicurare una distribuzione regolare e sicura dell’acqua a Olbia e agli altri centri della zona, soprattutto nei periodi di maggiore richiesta. L’intervento riflette la volontà di mantenere elevati standard di qualità del servizio, prevenendo possibili criticità legate all’aumento dei consumi e alla necessità di gestione sostenibile delle risorse idriche.

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