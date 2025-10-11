La Gallura rilancia la Provincia dopo anni di tagli e incertezze

Il rilancio della Provincia Gallura.

In Gallura, la Provincia Nord Est Sardegna riparte dopo anni di incertezze e gestione ridotta. La rinascita dell’ente, segnato da carenze in strade e scuole e da una riduzione drastica del personale, ha trovato nuova spinta con la nomina di Settimo Nizzi a presidente, supportato da una lista unitaria che punta a riportare autorevolezza e concretezza in due anni di mandato.

L’assemblea provinciale si presenta con figure chiave come Anna Paola Aisoni, vicepresidente e assessora del Comune di Tempio, e Francesco Lai, sindaco di Loiri Porto San Paolo, scelto capogruppo unico per la sua capacità di mediazione bipartisan. Il nuovo corso non mira a creare ampi schieramenti politici, ma a consolidare l’ente come punto di riferimento territoriale, affrontando le priorità più urgenti e preparando il terreno per future elezioni di primo livello.

Nizzi sottolinea l’urgenza di interventi rapidi su viabilità e scuole, promettendo un’azione pragmatica e concreta. Aisoni e Lai ribadiscono il valore dell’unità e della responsabilità, ponendo la Provincia come strumento di dialogo tra Comuni e Regione e difesa del territorio, in un progetto che intende restituire alla Gallura ruolo e centralità dopo anni di marginalizzazione.

Il nuovo assetto rappresenta dunque non solo una ripartenza amministrativa, ma anche un tentativo di riformulare l’ente come locomotiva regionale, con un’attenzione concreta ai bisogni dei cittadini e alla gestione strategica delle risorse.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui