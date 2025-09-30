Nizzi si insedia alla guida della Provincia Gallura: “Priorità a viabilità, scuola e ambiente”

La proclamazione ufficiale di Settimo Nizzi a presidente della Provincia Gallura Nord-Est Sardegna.

Alle ore 12 di oggi, nella sede istituzionale della Provincia Gallura Nord Est Sardegna, si è svolta la proclamazione ufficiale di Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, a presidente della Provincia, e del nuovo Consiglio provinciale. A darne comunicazione è stata la segretaria generale Stefania Giua, presidente del seggio elettorale, che ha illustrato i dati dell’elezione.

”Nella mattinata odierna abbiamo verbalizzato l’esito dello scrutinio di ieri e proclamato eletto presidente della Provincia Gallura Nord Est Sardegna il dottor Settimo Nizzi, sindaco di Olbia”, ha dichiarato. I voti validi in favore del presidente sono stati 262, su un totale di 280 votanti. La percentuale di partecipazione è pari al 76,71% degli aventi diritto al voto. Il sistema elettorale prevedeva il voto ponderato in base alla popolazione dei comuni di appartenenza dei votanti: il totale dei voti ponderati assegnati a Nizzi è di 77.294, corrispondente a oltre il 50% della popolazione del territorio provinciale, che conta 158.923 abitanti, terza in Sardegna dopo Cagliari e Sassari.

Gli eletti.

Per quanto riguarda l’elezione del Consiglio provinciale, tutti e dieci i candidati presenti nella lista sono stati eletti. I consiglieri proclamati sono: Anna Paola Aisoni (vicesindaca di Tempio), Anna Letizia Addis (consigliera comunale di Alà dei Sardi), Antonio Addis (sindaco di Budoni), Federica Porcu (vicesindaca di La Maddalena), Francesca Dongu (consigliera di Luogosanto), Francesco Lai (sindaco di Loiri Porto San Paolo), Maria Antonietta Cossu (consigliera di Olbia), Michele Fiori (consigliere di Olbia), Roberto Carta (sindaco di Oschiri), Roberto Ragnedda (sindaco di Arzachena).

Le preferenze espresse dai votanti sono state le seguenti: Francesco Lai (30), Roberto Carta (15), Anna Paola Aisoni (4), Anna Letizia Addis (3), mentre Antonio Addis, Francesca Dongu, Michele Fiori, Federica Porcu e Roberto Ragnedda hanno ottenuto ciascuno 2 preferenze. Tuttavia, considerando il voto ponderato – che tiene conto del peso demografico dei comuni rappresentati – l’ordine dei più votati cambia: al primo posto resta Francesco Lai, seguito da Roberto Carta e Michele Fiori.

I voti validi per il Consiglio sono stati 273, con 7 schede bianche. Per l’elezione del presidente, invece, si sono registrate 18 schede bianche. Non c’è stata nessuna scheda nulla.

Le priorità nel territorio.

Subito dopo la proclamazione, il neo eletto presidente Settimo Nizzi ha espresso le sue prime dichiarazioni. ”Le priorità sono già scritte: le cose più importanti sono la viabilità, la scuola e l’ambiente, tre temi importanti soprattutto per il nostro territorio. Abbiamo sempre pensato che senza il rinnovamento delle nostre scuole è difficile attrarre i ragazzi, ma soprattutto è difficile contrastare l’esodo anticipato degli stessi con l’abbandono degli studi”.

Riguardo alla strada di Monte Pino, Nizzi ha confermato l’impegno a risolvere la pratica in tempi rapidi: ”Abbiamo parlato più volte con gli interlocutori principali – Anas, Provincia e Regione – e adesso, non soltanto da sindaco ma anche da presidente della Provincia, dobbiamo con il dialogo riuscire a chiudere in fretta questa pratica. C’è stato uno scambio di corrispondenza molto stretto tra la Provincia, l’Anas e la Regione; ci sono delle piccole incongruenze nell’atto da sottoscrivere, che verranno rettificate, e andremo spediti alla risoluzione del problema e alla conclusione della strada”. Infine, il presidente ha annunciato il suo primo atto ufficiale: ”Conoscere i collaboratori e parlare con loro”.

